Бездомный «бомбила»: Потеряв все, ростовчанин решил помогать товарищам по несчастью и развозит их на такси бесплатно

57-летний Евгений Маркин живет в приюте для бездомных и трудится таксистом. Ростовчанин с утра до вечера возит клиентов на арендованной машине, а еще бесплатно доставляет в больницы и приюты таких же бедолаг, как и он сам.
ОСТАЛСЯ СИРОТОЙ.
Родителей Евгений почти не помнит. В три года мать оставила его на попечение свекрови и отправилась на заработки в сельскую местность. Позже мальчик узнал, что она попала под электричку и погибла. Скорее всего, трагедия случилась из-за выпивки. Отца тоже свел в могилу алкоголь.
После школы юноша отслужил два года в армии. Когда вернулся — устроился работать грузчиком на железную дорогу. Познакомился там с симпатичной сотрудницей — сортировщицей почты. В 21 год женился и переехал с молодой супругой на съемное жилье.
Однако брак продлился недолго. Евгений признается, что стал злоупотреблять спиртным: возможно, сказалась плохая наследственность… Спустя три года жена уехала к себе в Багаевский район.
Евгений начал таксовать из-за больных ног Мария ГИЧЕНКО.
РАЗВОД ОТРЕЗВИЛ.
Развод отрезвил мужчину. Он завязал со спиртным, вернулся в силовой спорт — еще до армии занимался пауэрлифтингом. Устроился работать краснодеревщиком в фирму, делал двери и мебель. Одно время даже держал собственный цех.
Но в 2011 году у Евгения начались проблемы со здоровьем — врачи поставили диагноз посттромбофлебитический синдром. Это поражение глубоких вен ног, которое возникает после тромбоза. Один из фактор риска — регулярный подъем тяжестей.
У Евгения болели и отекали ноги, появились язвы.
— Мне было тяжело не только ходить, но даже стоять. Тогда-то я и устроился работать таксистом, — говорит бездомный.
Но неприятности продолжали его преследовать.
ИДТИ БЫЛО НЕКУДА.
В следующим году у мужчины случился инсульт.
— Я приехал на Центральный рынок за продуктами и потерял сознание. Очнулся в скорой помощи. Пролежал недели две в больнице. Здоровье пошатнулось еще больше.
Евгений продолжал работать в такси и жил на съемной квартире. Однажды снова сорвался, не смог оплатить жилье и его выгнали. Идти было некуда.
— Когда-то у меня была своя коммуналка, но я ее продал, чтобы сделать ремонт в квартире гражданской жены. Оставшись на улице, я вспомнил, что на подворье кладбищенского храма есть приют для бездомных. Кто-то мне о нем рассказывал. Вот я и отправился туда.
Некоторые бродяги просто не в состоянии ехать в приют на автобусе Мария ГИЧЕНКО.
«ЕСТЬ, С КЕМ ПОГОВОРИТЬ ПО ДУШАМ».
В приюте Евгению предоставили кров и стол, купили бинты и мазь для больных ног.
— Первый месяц я сидел без работы, а потом взял в аренду автомобиль и начал таксовать.
С самого утра до позднего вечера Евгений уезжает на заработки. Но отложить денег пока не получается.
— Недавно меня поджала фура, и я задел отбойник. Пришлось выплачивать за царапину 20 тысяч рублей.
Но главная причина, по которой Евгений остается жить в приюте, это страх снова сорваться.
— В приюте строго настрого запрещено употреблять спиртное — иначе выгонят. К тому же, здесь мне не одиноко. Есть с кем поговорить по душам: люди попадают в приют не от хорошей жизни и морально поддерживают друг друга.
Евгений отвозмт бездомных в приюты и больницы, когда их оказываются сажать в салон другие таксисты Мария ГИЧЕНКО.
ПОЧТИ ВСЕ ОТКАЗЫВАЛИСЬ ОТ ЗАКАЗА.
Вот только далеко не все видят в уличных бродягах людей. Довезти их в больницу или социальный приют — настоящая проблема. Ослабленные калеки и старики не могут ехать в автобусе. Некоторые едва держатся на ногах, где уж им идти до остановки и подниматься в автобус. А скорая помощь может забрать человека только в случае угрозы для жизни. Транспортные услуги больным и немощным она не оказывает.
Остается такси, но водители не хотят пускать помятых жизнью бродяг в салон.
Сотрудники приюта хватались за голову каждый раз, когда надо было отправить подопечных на обследование или в другой социальный центр. Они вызывали одно такси за другим, но при виде пассажиров почти все шоферы отказывались от заказа. Тогда Евгений решил помогать товарищам по несчастью и развозить их бесплатно — в благодарность за поддержку, которую он здесь получил.
Кстати, в Москве и Санкт-Петербурге проблему перевозки бездомных людей решает, так называемый, «Социальный патруль». Это мобильные бригады, которые выезжают к бездомному на улице и при необходимости отвозят его в реабилитационный центр или больницу. В Ростове таких пока нет…
Отвезти бездомного человека куда-либо бывает непросто Мария ГИЧЕНКО.