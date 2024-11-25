Бездомный «бомбила»: Потеряв все, ростовчанин решил помогать товарищам по несчастью и развозит их на такси бесплатно

— Когда-то у меня была своя коммуналка, но я ее продал, чтобы сделать ремонт в квартире гражданской жены. Оставшись на улице, я вспомнил, что на подворье кладбищенского храма есть приют для бездомных. Кто-то мне о нем рассказывал. Вот я и отправился туда.