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В 2025 году в Ростовской области рекомендовали изменить тариф за ЖКУ

Власти утвердили индекс изменения платы за ЖКУ в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Плату за жилищно-коммунальные услуги в Ростовской области рекомендовали изменить со второго полугодия 2025 года, до этого момента цены должны оставаться на прежнем уровне. Соответствующая информация указана в распоряжении правительства России от 15 ноября 2024 года.

Предварительно, с середины лета следующего года предельный индекс тарифных изменений не должен превышать 10,6%.

Напомним, ранее тарифы за ЖКУ в Ростовской области индексировались с 1 июля 2024 года. Тогда рост цен был установлен в пределах 9,5%.