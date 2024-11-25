В 2025 году в Ростовской области рекомендовали изменить тариф за ЖКУ

Плату за жилищно-коммунальные услуги в Ростовской области рекомендовали изменить со второго полугодия 2025 года, до этого момента цены должны оставаться на прежнем уровне. Соответствующая информация указана в распоряжении правительства России от 15 ноября 2024 года.