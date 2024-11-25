Олбани
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стерлитамак стал вторым городом в Башкирии, который ввел туристический налог

Еще один город Башкирии вводит туристический налог.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии второй город ввел туристический налог. Такое решение приняли депутаты Стерлитамака.

Как следует из текста документа, налоговая ставка в первый год составит 1%. Далее она будет повышаться на 1%, и с 2029 года размер составит уже 5%. Нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Ранее такой же налог ввел и Кумертау, под обновления попадут две местные гостиницы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.