Стерлитамак стал вторым городом в Башкирии, который ввел туристический налог

В Башкирии второй город ввел туристический налог. Такое решение приняли депутаты Стерлитамака.
Как следует из текста документа, налоговая ставка в первый год составит 1%. Далее она будет повышаться на 1%, и с 2029 года размер составит уже 5%. Нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года.
Ранее такой же налог ввел и Кумертау, под обновления попадут две местные гостиницы.
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