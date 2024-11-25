15 ружей и патроны передали из Иркутска в зону СВО

За прошедшие шесть месяцев всего пожертвовали 300 единиц вооружения. Кстати, поддержать бойцов может любой желающий. Для этого нужно обратиться в лицензионно-разрешительный отдел по месту его учета. С собой взять паспорт и разрешение на право хранения и ношения оружия. Помимо этого можно оплатить покупку ружья в специализированном магазине.