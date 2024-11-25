15 ружей и патроны передали из Иркутска в зону СВО

Жители Иркутска передали «за ленточку» 15 единиц гладкоствольного длинноствольного охотничьего оружия и патроны к ним. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, бойцы используют его для уничтожения беспилотников.
— Мы помогает в приеме и передаче оружия в воинские части. В некоторых случаях они более эффективны, чем противодроновое оружие, и могут сбивать БПЛА на расстоянии до 80 метров, — рассказал заместитель начальника отдела лицензионно-разрешительной работы по Иркутску и Иркутской области Управления Росгвардии региона Михаил Пилпанов.
За прошедшие шесть месяцев всего пожертвовали 300 единиц вооружения. Кстати, поддержать бойцов может любой желающий. Для этого нужно обратиться в лицензионно-разрешительный отдел по месту его учета. С собой взять паспорт и разрешение на право хранения и ношения оружия. Помимо этого можно оплатить покупку ружья в специализированном магазине.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что девятиклассница создала трехминутный мультфильм о Байкале и Иркутской области.