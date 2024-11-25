Дятлова: общественный транспорт в дни снегопада ходил без сбоев

«Несмотря на то, что [в четверг] шел снег, мы продолжали обработку противогололедными материалами основных магистралей, центральных улиц и тротуаров. 448 уборщиков и автомобильных бригад вышли на улицы города. Основной фокус внимания был на обработке пешеходных переходов, остановочных пунктов. Шесть маршрутов общественного транспорта в Калининграде — №№ 3, 7, 5, 8, 61 и 68 в четверг отставали от графика движения на 30−60 минут в первые часы выпадения снега. Больше сбоев по движению общественного транспорта у нас допущено в городе не было».