Сенатор Ирина Абельская проведет личный прием граждан в Минске 27 ноября

Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ирина Абельская проведет в среду, 27 ноября, личный прием граждан в Минске, сообщает БелТА.
Сообщается, что сенатор и главный врач Республиканского клинического медцентра Управления делами президента будет проводить в этот день личный прием граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц.
Прием Ирина Абельская будет проводить в Минске по адресу, улица Кальварийская, 39 — 305 кабинете администрации Фрунзенского района.
Предварительная запись на прием будет осуществляться по 27 ноября (с 9.00 до 13.00 часов) по телефону (8 — 017) 374−31−26.
Ранее также Ирина Абельская высказалась об организации медицинской помощи в Беларуси.
Между тем метеопрогнозы говорят о потеплении до +8 в Беларуси из-за теплого сектора циклона: «Циклон с Норвегии принесет тепло».