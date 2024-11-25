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Сенатор Ирина Абельская проведет личный прием граждан в Минске 27 ноября

Сенатор Ирина Абельская примет минчанин, ИП и представителей юрлиц в Минске 27 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ирина Абельская проведет в среду, 27 ноября, личный прием граждан в Минске, сообщает БелТА.

Сообщается, что сенатор и главный врач Республиканского клинического медцентра Управления делами президента будет проводить в этот день личный прием граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц.

Прием Ирина Абельская будет проводить в Минске по адресу, улица Кальварийская, 39 — 305 кабинете администрации Фрунзенского района.

Предварительная запись на прием будет осуществляться по 27 ноября (с 9.00 до 13.00 часов) по телефону (8 — 017) 374−31−26.

Ранее также Ирина Абельская высказалась об организации медицинской помощи в Беларуси.

Между тем метеопрогнозы говорят о потеплении до +8 в Беларуси из-за теплого сектора циклона: «Циклон с Норвегии принесет тепло».