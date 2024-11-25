Три парка Петергофа закрыли из-за сильного ветра

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что метеоусловия в понедельник в Северной столице будет формировать теплый фронт. Небо затянут плотные облака, местами обрушится снег, переходящий в дождь. При этом день ожидается теплым. Столбик термометра покажет до +5 градусов. Атмосферное давление будет падать. Оно составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.