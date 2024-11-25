Три парка Петергофа закрыли из-за сильного ветра

Сегодня, 25 ноября, парки Петергофа закрыли из-за непогоды, сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника. К слову, в Петербурге продолжает действовать желтый уровень погодной опасности, объявленный днем ранее из-за мокрого снега и мощного ветра, порывы которого могут достигать до 20 метров в секунду.
— В связи с ухудшением погодных условий Нижник парк, парк Александрия и парк Ораниенбаум закрыты. Будьте внимательны и осторожны на улицах города, — говорится в сообщении.
Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что метеоусловия в понедельник в Северной столице будет формировать теплый фронт. Небо затянут плотные облака, местами обрушится снег, переходящий в дождь. При этом день ожидается теплым. Столбик термометра покажет до +5 градусов. Атмосферное давление будет падать. Оно составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
Завтра, 26 ноября, город снова накроют небольшие осадки, а воздух прогреется до +6 градусов.