Временные отключения света запланировали в 4 районах Воронежской области

На текущей рабочей неделе — с 25 по 29 ноября — в Воронежской области запланированы кратковременные отключения электроэнергии в населенных пунктах на территории четырех муниципальных районов: Воробьевского, Калачеевского, Ольховатского и Хохольского.
Отключать свет необходимо для проведения ряда работ. Специалисты, в частности, проводят замену проводов и опор, расчистку трасс, техническое обслуживание трансформаторных подстанций, а также оборудуют новые линии электропередачи.
Отключения запланированы в следующих населенных пунктах:
Воробьевский район:
- Верхнетолучеево;
- Мирный.
Калачеевский район:
- Калач;
- Пирогово;
- Переволочное;
- Лесково;
- Грушовое;
- Яроватое;
- Россоховатое;
- Морозовка;
- Хрещатое;
- Семеновка.
Ольховатский район:
- Ленина;
- Костово;
- Караяшник;
- Шапошниковка;
- Новохарьковка;
- Первомайское.
Хохольский район:
- Петино;
- Орловка.
Ознакомиться с подробным графиком отключений с указанием адресов можно по ссылке.
Ранее стало известно, что с 1 января 2025-го начнут действовать пороговые значения объемов потребления электроэнергии, разработанные ФАС России для дифференцированных тарифов, установленных в июле этого года. Дифференцирование тарифов направлено на сокращение перекрестного субсидирования и борьбу с нецелевым использованием электроэнергии в быту, включая «серый майнинг».