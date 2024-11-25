Временные отключения света запланировали в 4 районах Воронежской области

Ранее стало известно, что с 1 января 2025-го начнут действовать пороговые значения объемов потребления электроэнергии, разработанные ФАС России для дифференцированных тарифов, установленных в июле этого года. Дифференцирование тарифов направлено на сокращение перекрестного субсидирования и борьбу с нецелевым использованием электроэнергии в быту, включая «серый майнинг».