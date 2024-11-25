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Временные отключения света запланировали в 4 районах Воронежской области

Энергетики проведут работы на сетях.

На текущей рабочей неделе — с 25 по 29 ноября — в Воронежской области запланированы кратковременные отключения электроэнергии в населенных пунктах на территории четырех муниципальных районов: Воробьевского, Калачеевского, Ольховатского и Хохольского.

Отключать свет необходимо для проведения ряда работ. Специалисты, в частности, проводят замену проводов и опор, расчистку трасс, техническое обслуживание трансформаторных подстанций, а также оборудуют новые линии электропередачи.

Отключения запланированы в следующих населенных пунктах:

Воробьевский район:

  • Верхнетолучеево;
  • Мирный.

Калачеевский район:

  • Калач;
  • Пирогово;
  • Переволочное;
  • Лесково;
  • Грушовое;
  • Яроватое;
  • Россоховатое;
  • Морозовка;
  • Хрещатое;
  • Семеновка.

Ольховатский район:

  • Ленина;
  • Костово;
  • Караяшник;
  • Шапошниковка;
  • Новохарьковка;
  • Первомайское.

Хохольский район:

  • Петино;
  • Орловка.

Ознакомиться с подробным графиком отключений с указанием адресов можно по ссылке.

Ранее стало известно, что с 1 января 2025-го начнут действовать пороговые значения объемов потребления электроэнергии, разработанные ФАС России для дифференцированных тарифов, установленных в июле этого года. Дифференцирование тарифов направлено на сокращение перекрестного субсидирования и борьбу с нецелевым использованием электроэнергии в быту, включая «серый майнинг».

ЖКХ