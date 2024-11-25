В Омской области меняется расписание электричек

В основном, все они будут отправляться из Омска раньше. К примеру, на 15 минут раньше со станции Омск будет отправляться электропоезд «Омск-Иртышское». Также в Иртышском направлении с 1 января 2025 года будет ежедневно курсировать электропоезд № 6668/6667 «Омск-Татарская-Омск».