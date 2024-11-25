В Омской области меняется расписание электричек

Компания «Омск-Пригород» известила своих пассажиров об изменениях в расписании движения пригородных электропоездов. С 15 декабря расписание изменится более чем для двух десятков электричек.
«Изменения коснутся электропоездов, курсирующих в Иртышском, Татарском, Называевском и Исилькульском направлениях. Время корректировки составит от 1 до 19 минут», — сообщили в компании.
В основном, все они будут отправляться из Омска раньше. К примеру, на 15 минут раньше со станции Омск будет отправляться электропоезд «Омск-Иртышское». Также в Иртышском направлении с 1 января 2025 года будет ежедневно курсировать электропоезд № 6668/6667 «Омск-Татарская-Омск».
Полностью ознакомится с имениями в расписании можно здесь.