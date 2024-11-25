«Дома ждут пятеро детей и любимая жена»: врач УЗИ из Иркутска стал военным хирургом в зоне СВО

Имя Сергея Ковальчука из Иркутска знакомо многим молодым мамам города. Он — талантливый врач ультразвуковой диагностики. Сибиряк помогает беременным женщинам услышать звуки сердцебиения малышей, тщательно следит за их развитием в утробе и даже может рассказать о характере каждого ребенка еще до его рождения. На днях стало известно, что он стал победителем в топ-3 по своей специальности в России, по версии агрегатора отзывов о клиниках и врачах. На церемонию награждения сибиряк приехал… из зоны СВО. Вот уже несколько месяцев он служит военным хирургом в полевом госпитале и спасает жизни бойцов. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Мечтал стать врачом с детства.
— Связать жизнь с медициной я мечтал с детства, — признается в разговоре с корреспондентом КП-Иркутск 46-летний Сергей Ковальчук. — Когда я учился во втором классе, мне подарили большую детскую энциклопедию здоровья. Я буквально зачитывался ею! Решил, что хочу непременно стать хирургом! Так и получилось.
Родился мужчина в Тайшете, но его детство и юность прошли в разных городах Советского Союза. Мать Сергея — учитель, а отец- военнослужащий, поэтому семья часто переезжала в разные уголки страны: от южного Туапсе до Камчатки. Всего пожили в 25 городах.
— После того, как отца демобилизовали, мы вернулись обратно. После 9-го класса учился в Тайшетском медицинском училище, затем поступил в медуниверситет Иркутска. Получил специальность хирурга. Первые 13 лет проработал в районных больницах Тайшета и поселка Чунский. Во время дежурств часто приходилось проводить дополнительные исследования, поэтому решил освоить ультразвуковую диагностику, прошел переподготовку. Шесть лет совмещал две врачебные специальности. А еще через время начал заниматься акушерским ультразвуком. Перебрался в Иркутск, где меня пригласили на должность заведующего отделением городского перинатального центра.
Карьеру врач успешно совмещает с ролью семьянина. Мужчина счастливо женат уже 20 лет, его супруга — майор полиции. Вместо они воспитывают пятерых детей: старшим уже 27 и 22 года, младшим — 17, 15 лет и три года.
«Кто, если не я?».
Вступить в ряды участников СВО Сергей решил еще в феврале 2022 года, после начала спецоперации. Мужчина обивал пороги военкоматов, но везде слышал один и тот же ответ: «Врачи пока не требуются». А чуть позже помешали иные обстоятельства. Однако, как только появилась возможность — сразу же подписал контракт.
— Почему решился пойти? Я хирург, умею оказывать экстренную помощь. К тому же имею сертификат анестезиолога-реаниматолога. А мужикам там нужна помощь, и я обязан ее оказать. Кто, как не я, должен быть там? Супруга и дети, конечно, не сразу приняли мое решение. Переживали. Но по итогу поняли, что я все равно буду рваться туда, поэтому смирились. Также меня поддержали коллеги и некоторые пациентки. Организовали гуманитарную помощь: передают редкие медицинские препараты, которые нужны нашим реаниматологам, теплую одежду и другие необходимые вещи.
Вот уже четыре месяца Сергей служит в медицинском отряде специального назначения. Он — хирург полевого госпиталя.
Сергей стал победителем в топ-3 по своей специальности в России, по версии агрегатора отзывов о клиниках и врачах. Фото: из личного архива героя публикации.
— У меня за плечами была только служба на военной кафедре. А тут довольно экстремальные условия. Работать приходится 24 на 7. Никогда не знаешь, чего ожидать от каждого дня. Бывает, что не спим и по несколько суток, так как раненые с поля боя могут поступать один за одним… Но думать о том, как справляться со стрессом и эмоциональной нагрузкой, нет времени. Важно сохранить жизнь парням, стабилизировать их состояние, позаботиться о том, чтобы и после возращения домой они были в порядке. А стресс будем снимать потом! Мы же сибиряки, народ закаленный!
«Если буду нужен — поеду снова».
Чаще всего сибиряк спасает бойцов, получивших минно-взрывные травмы. Порой счет идет буквально на минуты. Сергей признается, что во многом на службе ему пригодились навыки экстренного или дежурного хирурга. Когда сибиряк работал в районной больнице, а коллег не хватало, приходилось рассчитывать только на себя.
— За эти месяцы, что я нахожусь в зоне СВО, я понял, что меня впечатляет сила духа ребят, которые служат «за ленточкой». Я ни разу не видел их в упадническом настроении. Все говорят одно: «Идем до конца! Раз надо — значит надо». Даже если они получают серьезные ранения или им ампутируют конечности, говорят: «Я сюда вернусь. Здесь мои пацаны!». И многие действительно здесь не первый раз.
Чаще всего сибиряк спасает бойцов, получивших минно-взрывные травмы. Фото: из личного архива героя публикации.
Контракт у Сергея закончится в феврале. Дома его ждут родные и близкие. После службы мужчина хочет заняться внутриутробной хирургией. А на вопрос, планирует ли сибиряк повторно подписать контракт, отвечает: «Если моя помощь будет также необходима — то обязательно!».
— А вообще мечтаю о том, чтобы открыть в Иркутске центр медицины плода, где женщины могли бы получить помощь врача ультразвуковой диагностики, генетика, психологов, акушера в течении всего периода беременности, а также по необходимости внутриутробную хирургию.