«Дома ждут пятеро детей и любимая жена»: врач УЗИ из Иркутска стал военным хирургом в зоне СВО

— У меня за плечами была только служба на военной кафедре. А тут довольно экстремальные условия. Работать приходится 24 на 7. Никогда не знаешь, чего ожидать от каждого дня. Бывает, что не спим и по несколько суток, так как раненые с поля боя могут поступать один за одним… Но думать о том, как справляться со стрессом и эмоциональной нагрузкой, нет времени. Важно сохранить жизнь парням, стабилизировать их состояние, позаботиться о том, чтобы и после возращения домой они были в порядке. А стресс будем снимать потом! Мы же сибиряки, народ закаленный!