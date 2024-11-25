Татьяна Иванова опровергла слухи о воссоединении «Комбинации»

Бывшая солистка женского поп-бэнда «Комбинация» Татьяна Иванова сказала, что группа не собирается воссоединяться. Ранее в сети распространились слухи о грядущих совместных выступлениях Алены Апиной и Ивановой.
«Первый раз об этом слышу. Ничего не воссоединяется. Это неправда», — высказалась о сложившейся ситуации Иванова в беседе с изданием NEWS.ru.
Пик популярности «Комбинации» пришелся на начало девяностых. Многие помнят этот коллектив по хитам Russian Girls (1994), American Boy (1990) и «Бухгалтер» (1992). Алена Апина покинула коллектив еще в 1991 году, чтобы начать сольную карьеру.
Ранее об истории группы «Комбинация» сняли сериал. Каким он получился, можете прочитать в материале от Звук Медиа.