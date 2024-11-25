«Думала, усталость — оказалось, рак»: сибирячка из Иркутска четыре года борется со страшной болезнью

— Рак — не повод ставить жизнь на стоп. У меня появляются метастазы, я прохожу химиотерапию. Но при этом чувствую себя легко и спокойно, — признается Александра. — В начале борьбы с болезнью я открыла свой груминг-салон (у меня две собаки, я всегда любила их подстригать). Проводила там много времени. Общение с животными меня успокаивало, их искренность и преданность умиляла и придавала сил. Теперь салон продала и занимаюсь недвижимостью. Самое главное, что я не останавливаюсь и развиваюсь. Ведь мир не стоит на месте!