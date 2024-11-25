«Думала, усталость — оказалось, рак»: сибирячка из Иркутска четыре года борется со страшной болезнью

Еще в 2020 году Александра Койзора из Иркутска жила обычной жизнью, воспитывала с мужем двухлетнюю дочь. До рождения ребенка она работала в правоохранительных органах, но вернуться на свою должность не смогла. Жизнь спутала все карты.
Началось все с того, что у Александры ухудшилось самочувствие: появилась слабость, она стала быстро утомляться и раздражаться. До этого она заметила уплотнение в груди, но решила, что это связано с кормлением, и скоро пройдет. О том, что это может быть серьезная болезнь, сибирячка не могла и подумать. Однако позже узнала в чем было дело. Диагноз прозвучал как гром среди ясного неба: рак молочной железы второй стадии…
Александра не опустила руки и быстро начала курс лечения и химиотерапии. За четыре года ей пришлось пройти через многое, но она не сдалась. К тому же, поддерживает семья: любимый муж и теперь уже 6-летняя дочь. Сибирячка находит силы не только на борьбу с болезнью и на семью, но еще и ведет небольшой блог, занимается волонтерством — помогает пристроить в приюты бездомных животных.
У Александры две собаки, которых она очень любит. Из личного архива.
— Рак — не повод ставить жизнь на стоп. У меня появляются метастазы, я прохожу химиотерапию. Но при этом чувствую себя легко и спокойно, — признается Александра. — В начале борьбы с болезнью я открыла свой груминг-салон (у меня две собаки, я всегда любила их подстригать). Проводила там много времени. Общение с животными меня успокаивало, их искренность и преданность умиляла и придавала сил. Теперь салон продала и занимаюсь недвижимостью. Самое главное, что я не останавливаюсь и развиваюсь. Ведь мир не стоит на месте!
Александра говорит, что болезнь ее очень изменила: она поняла, что жить нужно на полную катушку, не бояться и не сомневаться в своих силах.
— Продолжаю бороться за здоровье и будущее. Постоянно лечусь, в Москве, в Иркутске. Хочу выразить огромную благодарность нашему онкологическому центру за заботу. Верю, что все будет хорошо!
Сибирячка признается, что планов у нее очень много. Самая заветная ее мечта — конечно же, вылечиться от рака. Ну, а потом — родить второго ребенка.
— Удивительно, но сейчас я себя чувствую более живой, чем когда-либо. Конечно, за время болезни мне многое пришлось переосмыслить. Но мне кажется, что человек и не проходя через смертельную болезнь, должен понимать: жизнь одна. Она не такая длинная, и жаль тратить ее на страхи и сомнения. Нужно просто делать то, что хочешь. Надеюсь, что моя история поможет кому-то почувствовать себя лучше.