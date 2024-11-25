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Для жителей Новосибирска зальют более 60 хоккейных коробок и катков

На очереди сразу несколько парков.

Источник: Комсомольская правда

Согласно информации мэра Максима Кудрявцева, предстоящей зимой на территории мегаполиса зальют более шестидесяти хоккейных коробок и катков.

В своем телеграм-канале градоначальник уточнил, что в ближайшее время ледовые площадки появятся в парках «Березовая роща», «Заельцовский», «Сосновый бор», «Бугринская роща» и «Арена».

Как сообщала КП-Новосибирск, еще одним зимним развлечением для жителей областного центра станет встреча с Дедом Морозом. Волшебник планирует посетить наш город 18 декабря, однако новосибирцы уже раскупили все имеющиеся билеты.

Напомним, что за время стоянки новогоднего поезда счастливчики, успевшие урвать билет, смогут выпить с дедушкой чай и получить сладкий подарок. Помимо этого, можно будет пройти квест с командой аниматоров.

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