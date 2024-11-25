Девятибалльные пробки в Иркутске вечером 25 ноября 2024 сковали движение

Пробки в Иркутске вечером 25 ноября 2024 достигли девяти баллов. Судя по картам, движение парализовало в центральной части города. Машины стоят на улице Ленина, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Дзержинского и Седова.
Пробки в Иркутске вечером 25 ноября 2024.
Движение затруднено на Байкальской и плотине ГЭС, а вот Глазковский и Академический мосты свободны, можно проехать без проблем. На Рабочего Штаба тоже нет очередей, выезд к Качугскому тракту свободнее, чем обычно.
Видимо, сильный снегопад сделал свое дело. Город замер в ожидании не только вечером, но и утром. Водителям остается ждать, когда пробки в Иркутске вечером 25 ноября 2024 рассосутся и движение восстановится.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что очередной рост заболеваемости ОРВИ зафиксировали в Иркутской области.