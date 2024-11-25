В Ростовской области на 13% увеличили отгрузку в сфере легкой промышленности

По словам чиновника, экспорт в сфере легкой промышленности остается на уровне предыдущих лет. При этом регион продолжает выполнять уже существующие контракты и заключает новые. Приоритетные направления поставок — страны Ближнего Востока, Азии, Африки и Беларусь.