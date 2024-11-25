В Ростовской области на 13% увеличили отгрузку в сфере легкой промышленности

В Ростовской области предприятия легкой промышленности увеличили объемы отгрузки более чем на 13%. Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.
— Объем отгруженной продукции достиг 43,7 млрд рублей. Этот рост обусловлен успешной работой ведущих предприятий отрасли, — подчеркнул Игорь Сорокин.
По словам чиновника, экспорт в сфере легкой промышленности остается на уровне предыдущих лет. При этом регион продолжает выполнять уже существующие контракты и заключает новые. Приоритетные направления поставок — страны Ближнего Востока, Азии, Африки и Беларусь.
— Важным фактором развития отрасли стало создание кластера инновационной легкой промышленности. В октябре 2024 года он был официально включен в Реестр кластеров, индустриальных парков и технопарков Минпромторга России, — отметил Игорь Сорокин.