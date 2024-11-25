Сливаемся! Что даст Нижнему Новгороду присоединение Кстовского округа

Если решение будет положительным, они обратятся в Городскую Думу Нижнего Новгорода и к мэру города и назначат публичные слушания.
Зачем объединение властям и какими будут последствия для обычных людей, разбирался nn.aif.ru.
По примеру Москвы.
Разговоры о том, что Кстово может влиться в областной центр, шли с 2020 года, когда Нижний поглотил небольшой Новинский сельсовет Богородского округа. Особенно слухи оживились в сентябре 2024-го, когда, вероятно, за кулисами уже началась какая-то подготовка формальностей.
В Нижнем Новгороде проживает более 1,228 млн человек, но население сокращается. Предполагалось, что в зависимости от темпов этого процесса в 2023—2032 годах столица ПФО может утратить статус миллионника.
В городе Кстово живёт более 61 600 человек (данные 2024 года), во всём Кстовском муниципальном округе — более 122 тыс. Безусловно, кстовчане, росчерком пера став нижегородцами, дадут солидный и такой необходимый плюс, и это гарантия сохранения элитного статуса миллионника. Нижний по численности населения обгонит Казань (1,257 млн человек), с которой постоянно себя сравнивает.
Но дело не только в этом. «Нижний Новгород повторяет тенденцию: пример тут подала Москва, стремительно расширившись за счёт прилегающих территорий, — говорит социолог Александр Прудник. — Всё это помогает эффективнее использовать ресурсы крупного города, консолидируя их».
Столица ПФО, по словам Александра Прудника, — давно уже центр агломерации, это единый организм с городами-спутниками, с общим движением трудовых ресурсов, товаров: «Но эта экономическая реальность порой противоречит административной. И вот это противоречие устраняется».
Не счесть всех минусов и плюсов.
Какие-то изменения для кстовчан наступят мгновенно, а какие-то люди заметят после ряда лет, предполагает профессиональный участник рынка недвижимости Борис Горелик. «Жилая недвижимость в Кстове в одно утро не поменяется, кстовская квартира не станет краше оттого, что окажется в Нижнем Новгороде, — объясняет эксперт. — Но, на мой взгляд, надеждами вырастет рынок земельных участков. Всё же это одно из популярных направлений ближнего загорода, особенно земля вдоль Волги, туда много людей уезжают на выходные летом. А после слияния с Нижним получится, что ты живешь в мегаполисе, но ловишь сазанов, едва выйдя из дома… Но куда более серьёзно на кстовский рынок недвижимости может повлиять появление новых автомобильных трасс и развязок, улучшающих достижимость места».
В целом, считает Борис Горелик, прямо сейчас нам не сосчитать всех плюсов и минусов: «Другим станет бюджет муниципального образования, иными — межбюджетные отношения. Вчерашние жители Кстовского округа станут нижегородцами с соответствующими сервисами скорой помощи, образования и так далее. Наконец, вымирающий миллионник отойдёт от опасной черты, после которой мог бы стать городом другого масштаба. Очень может быть, что городу с большей численностью населения насыплют побольше денег по федеральным программам».
Ручей НДФЛ.
Так или иначе, ясно, что и казна нижегородская деньгами кстовскими прирастать будет. Градообразующее для Кстова предприятие — как известно, нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших производителей бензина в России с присущим нефтяной отрасли уровнем зарплат. И если 85% налога на доходы физических лиц с этих самых зарплат всё так же пойдёт в областной бюджет, то 15% отправится уже в общий кошелёк Нижнего Новгорода. И муниципальная казна это точно почувствует.
А что ощутят рядовые жители Кстова? Опытом делится жительница микрорайона «Окский берег» Марина Антоненко (микрорайон стал частью Нижнего Новгорода вместе со всеми Новинками более четырёх лет назад): «Первые изменения мы заметили сразу же: понадобилось менять прописку в паспорте, прикрепляться к медучреждениям Приокского района областного центра. Нельзя сказать, что, например, в районной детской поликлинике наплыву новых пациентов были очень рады»… Очень неудобно полицейским. Если в «Окский берег» вызвать наряд, ждать его можно очень долго — пока он по всем пробкам в Щербинках и Ольгино до нас доедет!".
По словам Марины Антоненко, примерно на 40% подорожала автостраховка — в городе совсем другой коэффициент. Что касается стоимости коммунальных услуг, то особой разницы их семья не увидели: «А вот по качеству уборки дорог от снега по итогам прошлых зим точно могу сказать: богородские дорожники подходили к работе ответственнее, чем нижегородские».
Кстати.
45 лет назад, когда достраивался теперь уже старый Борский мост между Горьким и Бором, многие ждали, что Бор станет частью областного центра, вспоминает Борис Горелик. «Теперь, возможно, и этот день не за горами», — предполагает он.