Сливаемся! Что даст Нижнему Новгороду присоединение Кстовского округа

Какие-то изменения для кстовчан наступят мгновенно, а какие-то люди заметят после ряда лет, предполагает профессиональный участник рынка недвижимости Борис Горелик. «Жилая недвижимость в Кстове в одно утро не поменяется, кстовская квартира не станет краше оттого, что окажется в Нижнем Новгороде, — объясняет эксперт. — Но, на мой взгляд, надеждами вырастет рынок земельных участков. Всё же это одно из популярных направлений ближнего загорода, особенно земля вдоль Волги, туда много людей уезжают на выходные летом. А после слияния с Нижним получится, что ты живешь в мегаполисе, но ловишь сазанов, едва выйдя из дома… Но куда более серьёзно на кстовский рынок недвижимости может повлиять появление новых автомобильных трасс и развязок, улучшающих достижимость места».