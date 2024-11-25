Приехал с моря и не смог пошевелиться: Врачи спасают 25-летнего ростовчанина, которого обездвижил агрессивный рак

25-летний Михаил из Шахт жил в Санкт-Петербурге: сначала учился, потом работал, строил планы на жизнь. Но все они рухнули. Молодой человек отправился на отдых в Анапу, а, возвращаясь в северную столицу, в сентябре ненадолго заехал в родной город — проведать родителей. Именно здесь его и настигла беда.
Врач УЗИ Марина Оврулова, гематолог Екатерина Кузуб и завотделением реанимации Сергей Гуртовой на обходе у Михаила. Фото: пресс-служба РостГМУ.
«НИЧЕГО НЕ ЧУВСТВОВАЛ И НЕ МОГ ДВИГАТЬСЯ».
А ведь ее ничто не предвещало: парню вдруг стало плохо.
— Внезапно навалилась слабость и появился жар. Я решил выпить обезболивающее и поспать — думал, что все пройдет, — вспоминает он тот день. — Но, проснувшись через пару часов, понял, что тело меня не слушается: от пояса и до кончиков пальцев ног я ничего не чувствовал и не мог двигаться.
Семья сразу же обратилась в городскую больницу. А увидев результаты анализов, врачи поняли: дело очень серьезное и направили пациента в клинику Ростовского медуниверситета.
В гематологическое отделение медучреждения пациент поступил в конце сентября практически обездвиженным — чувствительность была только в верхней части тела.
— По результатам анализов крови и МРТ мы поставили диагноз: острый лимфобластный лейкоз, которым преимущественно страдают дети и молодые люди, — объясняет лечащий врач-гематолог Екатерина Кузуб. — При этом заболевании предшественники клеток крови — бласты — попадают в ткани и создают опухолевые конгломераты. У Михаила опухолевые клетки муфтой окутали и сдавили спинной мозг в самом спинномозговом канале.
Врачи объясняют: острый лейкоз — тяжелое заболевание и возникает без видимых причин. Это, можно сказать, поломка на генетическом уровне противоопухолевой иммунной системы организма, которая и не дает размножаться раковым клеткам.
Врачи-гематологи Ева Бурнашева и Эмма Осипьян также занимались пациентом. Фото: пресс-служба РостГМУ.
ХИМИОТЕРАПИЯ, УПРАЖНЕНИЯ И «НИКАКОГО НЫТЬЯ».
Пациент попал в отделении гематологии, где ему назначили химиотерапию. Как объясняют доктора, применяемый препарат работает с опухолевыми клетками — очищает от них организм. И химиотерапия сделала свое дело: наступила ремиссия, а двигательные функции постепенно восстановились. Михаил начал становиться на ноги, и спустя несколько дней уже ходил.
— Самое главное — что сам пациент не опустил руки и не раскис, а вместе с докторами борется с болезнью. Это требует невероятного терпения и трудолюбия: парень выполняет все рекомендации врачей и реабилитологов. Делает непростую для него зарядку, массу необходимых для восстановления специальных упражнений. И никакого нытья! Уверена, у него все получится.
Тем более, впереди следующий этап лечения — пересадка костного мозга. Ведь генетическая поломка никуда не делась. И, чтобы ее исправить, нужно больной костный мозг полностью «убить» и заменить на здоровый с помощью пересадки. Делается это для того, чтобы иммунная система не пыталась вытеснить чужие клетки, ведь такая реакция может быть даже на материал от близкого родственника.
Процедурная медсестра гематологического отделения Нина Заблоцкая по очереди с коллегами ставила парню капельницы. Фото: пресс-служба РостГМУ.
ВПЕРЕДИ — ПЕРЕСАДКА.
Доктора надеются, что донором для Михаила сможет стать его родной брат. На областной станции переливания крови уже проводят необходимые на первом этапе анализы. После них будет ясно: подходит ли больному именно этот донор. Нередко бывает, что даже среди нескольких родных братьев и сестер может не найтись подходящего.
— Если брат подойдет по первому этапу проверки на совместимость, то мы обратимся в гематологические центры Москвы и Санкт-Петербурга, отправим туда кровь донора и реципиента. И, если там утвердят его кандидатуру, то следующим этапом лечения будет трансплантация по квоте на высокотехнологичную медицинскую помощь.
По словам заведующего отделением гематологии доктора медицинских наук Юрия Шатохина, с современным уровнем медицины победить болезнь возможно.
— Уже больше года у нас в отделении работает блок интенсивной химиотерапии, делая нас на шаг ближе к заветной цели — внедрение в практику клиники медуниверситета пересадки костного мозга больным с высокозлокачественными опухолевыми заболеваниями крови, которые не поддаются стандартному медикаментозному лечению.
Так что Михаила теперь ждет операция в одном из федеральных центров.