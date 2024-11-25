Приехал с моря и не смог пошевелиться: Врачи спасают 25-летнего ростовчанина, которого обездвижил агрессивный рак

Тем более, впереди следующий этап лечения — пересадка костного мозга. Ведь генетическая поломка никуда не делась. И, чтобы ее исправить, нужно больной костный мозг полностью «убить» и заменить на здоровый с помощью пересадки. Делается это для того, чтобы иммунная система не пыталась вытеснить чужие клетки, ведь такая реакция может быть даже на материал от близкого родственника.