На границе Казахстана и Узбекистана образовался затор из сотен машин

Как сообщили в Комитете государственных доходов РК корреспонденту NUR.KZ, сейчас на пункте пропуска «Тажен» на казахстанско-узбекистанском участке государственной границы образовалась очередь из более 400 грузовых автомобилей, ожидающих выезд за пределы Казахстана.
«Причиной увеличения потока транспорта является открытие автомобильной дороги “Даут-Ата — Конырат” (400 км) в Республике Узбекистан, что привело к наплыву грузовых автотранспортных средств. Несмотря на проектную пропускную способность пункта пропуска, составляющую 150 грузовых автомобилей в сутки в одном направлении, в условиях текущей реконструкции “Тажен” обеспечивается пропуск 200−250 грузовых машин на выезд», — сказано в сообщении.
Перевозчикам рекомендовали планировать маршруты с учетом возможных задержек или выбирать альтернативные пути для перевозки товаров, чтобы избежать длительного времени ожидания на границе.