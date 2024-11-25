На границе Казахстана и Узбекистана образовался затор из сотен машин

«Причиной увеличения потока транспорта является открытие автомобильной дороги “Даут-Ата — Конырат” (400 км) в Республике Узбекистан, что привело к наплыву грузовых автотранспортных средств. Несмотря на проектную пропускную способность пункта пропуска, составляющую 150 грузовых автомобилей в сутки в одном направлении, в условиях текущей реконструкции “Тажен” обеспечивается пропуск 200−250 грузовых машин на выезд», — сказано в сообщении.