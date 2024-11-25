Из-за тумана желтый уровень опасности объявили в Воронеже

Желтый уровень погодной опасности продлится до утра вторника. По прогнозу, туман окутает Воронеж и область после 21 часа 25 ноября. Развеется он только в 6 часов утра 26 ноября. При этом на текущей рабочей неделе, как ранее писал наш портал, установится стабильный минус. Некоторыми ночами температура будет падать до −4 градусов. А вот осадков после продолжительных дождей, который накрыли регион на минувших выходных, пока не предвидится. Более того, будет выглядывать солнце. Такая погода сохранится вплоть до субботы.