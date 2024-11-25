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Из-за тумана желтый уровень опасности объявили в Воронеже

Неблагоприятное погодное явление спрогнозировали синоптики Гидрометцентра России.

Сейчас в Олбани: -1° 4 м/с 69% 755 мм рт. ст. +3°
Источник: Reuters

Желтый уровень погодной опасности продлится до утра вторника. По прогнозу, туман окутает Воронеж и область после 21 часа 25 ноября. Развеется он только в 6 часов утра 26 ноября. При этом на текущей рабочей неделе, как ранее писал наш портал, установится стабильный минус. Некоторыми ночами температура будет падать до −4 градусов. А вот осадков после продолжительных дождей, который накрыли регион на минувших выходных, пока не предвидится. Более того, будет выглядывать солнце. Такая погода сохранится вплоть до субботы.

Напомним, что на прошлой неделе желтый уровень опасности в Воронежской области объявляли из-за сильного ветра.