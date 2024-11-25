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В центре Ростова ограничили подачу воды из-за прорыва трубы

В центре Ростова произошел порыв трубы, подача воды временно ограничена.

Источник: Комсомольская правда

Днем 25 ноября в Ростове-на-Дону из-за порыва трубы временно ограничили подачу холодной воды по некоторым адресам. Об этом информирует департамент ЖКХ и энергетики.

Порыв произошел в районе переулка Крепостного. Сейчас там работают специалисты АО «Ростовводоканал». Завершить ремонт и подать ресурс потребителям планируют сегодня, до 18 часов вечера.

Сложности с подачей холодной воды коснулись домов, расположенных в границах: переулок Нахичеванский — улица Журавлева, улица Большая Садовая — улица Пушкинская.

ЖКХ