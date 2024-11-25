В центре Ростова ограничили подачу воды из-за прорыва трубы

Днем 25 ноября в Ростове-на-Дону из-за порыва трубы временно ограничили подачу холодной воды по некоторым адресам. Об этом информирует департамент ЖКХ и энергетики.
Порыв произошел в районе переулка Крепостного. Сейчас там работают специалисты АО «Ростовводоканал». Завершить ремонт и подать ресурс потребителям планируют сегодня, до 18 часов вечера.
Сложности с подачей холодной воды коснулись домов, расположенных в границах: переулок Нахичеванский — улица Журавлева, улица Большая Садовая — улица Пушкинская.