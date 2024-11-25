Большой театр объявил дату начала продаж билетов на балет «Щелкунчик»

В этом году дирекция театра внесла ряд изменений в процесс продажи билетов на балет «Щелкунчик». Так, билеты будут доступны только на официальном сайте театра, продажа через кассы отменена. Отмечается, что некоторые билеты можно будет приобрести на аукционе.