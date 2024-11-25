Большой театр объявил дату начала продаж билетов на балет «Щелкунчик»

В этом году дирекция театра внесла ряд изменений в процесс продажи билетов на балет «Щелкунчик». Так, билеты будут доступны только на официальном сайте театра, продажа через кассы отменена. Отмечается, что некоторые билеты можно будет приобрести на аукционе.
«Ввиду колоссальной популярности балета “Щелкунчик” в нынешнем году Большой театр предлагает зрителям новый способ приобретения билетов на этот балет. Часть билетов будет доступна к приобретению на аукционе», — говорится в сообщении.
Часть вырученных с билетов средств при этом будет направлена на поддержку артистов Большого театра.
Помимо этого, впервые в истории Большого театра накануне пройдет общедоступная прямая трансляция «Щелкунчика», которая позволит поклонникам великого русского балета по всему миру присутствовать на главном новогоднем празднике в России.
В середине сентября билетный оператор Kassir.ru рассказал «Известиям», что средняя цена билета на развлечения увеличилась на 23%. По его данным, в категории «Театры» стоимость среднего билета увеличилась на 6%, при этом средний чек — на 15%.
Позднее, 3 октября, пресс-служба Большого театра сообщила, что они начали продавать только именные билеты во избежание перепродаж и мошенничества.
22 ноября ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что те, кто имеет на это право, должны сделать что-то для снижения цен на билеты в театры.