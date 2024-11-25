Воронежцам напомнили о сроке уплаты имущественных налогов

— Если граждане, владеющие недвижимостью или транспортом и при этом не имеющие налоговых льгот, до настоящего времени не получили налоговое уведомление за 2023 год, они могут обратиться за ним в любой налоговый орган, уполномоченный МФЦ или направить соответствующее заявление через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или сервис «Обратиться в ФНС России», — сообщили в инспекции ФНС России по Коминтерновскому району Воронежа.