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Воронежцам напомнили о сроке уплаты имущественных налогов

С 3 декабря пойдут пени.

Источник: Комсомольская правда

Не пропустите срок уплаты имущественных налогов: осталось всего две недели! В ФНС воронежцам напомнили, что крайняя дата — 2 декабря. Уже с третьего числа задолженность будет расти ежедневно за счет начисления пеней.

Федеральная налоговая служба направляет плательщикам налоговое уведомление.

— Если граждане, владеющие недвижимостью или транспортом и при этом не имеющие налоговых льгот, до настоящего времени не получили налоговое уведомление за 2023 год, они могут обратиться за ним в любой налоговый орган, уполномоченный МФЦ или направить соответствующее заявление через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или сервис «Обратиться в ФНС России», — сообщили в инспекции ФНС России по Коминтерновскому району Воронежа.

Оплатить налоги быстро и просто можно по QR-коду и УИН в налоговом уведомлении через отделения банков и их терминалы или мобильные приложения, а также с помощью электронных сервисов ФНС России «Уплата налогов и пошлин», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

налоги