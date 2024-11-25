Омские хирурги спасли бойца СВО

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов рассказал об уникальной операции, которую провели медики Клинического медико-хирургического центра. Под рентген-контролем они удалили 26-летнему парню осколки мины, которые могли переместиться в сердечный клапан и вызвать остановку жизненно важного органа.
Минно-осколочное ранение омич получил в зон специальной военной операции. После лечения в военном госпитале вернулся домой. В Омске здоровье бойца стало ухудшаться, и он обратился за консультацией к хирургам КХМЦ.
«Сложность в таких случаях представляет не тяжесть ранения, а именно извлечение осколков. Некоторые из них непросто достать технически из-за анатомического положения. Часто хирурги выбирают тактику, при которой осколок сразу не удаляют, а наблюдают, как он себя поведет. Но здесь он находился на прямом пути к сердцу, значит, мог переместиться в камеру и вызвать остановку. Также был большой риск, что при миграции кусочка металла откроется кровотечение», — рассказал в своем телеграм-канале министр.
В итоге хирурги приняли решение осколки удалить. Частицы размером 2 см и 2 мм находились в нижнедолевой легочной вене, и хирурги опасались, что их невозможно будет убрать, не повредив легкое.
Однако бригаде специалистов удалось справиться с этой непростой задачей. Орган удалось сохранить, к тому же при этой сложнейшей операции пациент потерял всего 5 мл крови. Через пять дней молодого парня уже выписали домой для дальнейшего восстановления.