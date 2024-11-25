Омские хирурги спасли бойца СВО

«Сложность в таких случаях представляет не тяжесть ранения, а именно извлечение осколков. Некоторые из них непросто достать технически из-за анатомического положения. Часто хирурги выбирают тактику, при которой осколок сразу не удаляют, а наблюдают, как он себя поведет. Но здесь он находился на прямом пути к сердцу, значит, мог переместиться в камеру и вызвать остановку. Также был большой риск, что при миграции кусочка металла откроется кровотечение», — рассказал в своем телеграм-канале министр.