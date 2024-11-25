Бык напал на рабочего фермы в Лунинецком районе

Бык уложил на больничную койку с переломом и ушибами рабочего фермы в Лунинецком районе, рассказала официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.
51-летний животновод, находясь на рабочем месте, помогал загонять быков для взвешивания. Но внезапно бык направился в сторону рабочего и побежал за ним. Мужчина не успел перелезть через забор, и бык своей головой вытолкнул его за ограждение. В результате столкновения с быком у животновода перелом кости голеностопного сустава, множественные ссадины, он на больничном, лечится.
Как сообщили в Госкомитете судебных экспертиз, в их экспертной практике встречаются случаи травмирования животными. Телесные повреждения фиксируются при ударах коров, косуль, диких кабанов и укусах собак.
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