Олбани
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ташкентский хокимият объяснил высокий уровень загрязнения воздуха… туманом

Жители Ташкента неоднократно замечали, что датчики качества воздуха в городе показывают тревожно высокие значения загрязнения, особенно в утренние и вечерние часы.

Источник: Vaib.Uz

Столичный хокимият внезапно предложил необычное объяснение происходящему: причиной таких данных может быть туман.

Как туман влияет на данные датчиков?

По данным метеорологов и операторов системы мониторинга качества воздуха, капли тумана могут восприниматься датчиками как микрочастицы пыли. Это связано с особенностями работы лазерных датчиков, которые фиксируют любое рассеяние света.

Основные причины искажения данных:

  • Капли воды и микрочастицы: В условиях тумана капли воды адсорбируют частицы пыли и загрязнений, увеличивая их кажущуюся концентрацию.
  • Лазерный луч: Туманная дымка вызывает отражение, преломление и интерференцию лазерного луча, что датчики фиксируют как загрязнение.
  • Отсутствие ветра: В тихую погоду загрязнения оседают в нижних слоях атмосферы, усиливая ощущение плохого качества воздуха.

Это значит, что воздух чистый?

Не совсем. Высокие показатели загрязнённости в условиях тумана не всегда отражают реальную картину, но и не говорят о её полной чистоте. Туман действительно может завышать концентрацию микрочастиц в данных, однако он также служит «носителем» загрязнений, ухудшая видимость и общее качество воздуха.

Как работают датчики в Ташкенте?

Сервис мониторинга качества воздуха air.tashkent.uz предупреждает пользователей о возможных искажениях данных во время тумана. Для этого специалисты разработали алгоритм, который определяет его наличие.

Алгоритм работает следующим образом:

  • Рассчитывается температура точки росы с учётом текущей температуры и влажности.
  • Если разница между точкой росы и текущей температурой менее 2 градусов, а влажность превышает 90%, фиксируется присутствие тумана.

Как это отображается на карте?

При обнаружении тумана на сайте появляется сообщение: «Данные о загрязнении микрочастицами могут быть завышены из-за тумана».

Кроме того, сервис предоставляет подробные данные с 10 установленных датчиков:

  • Индекс качества воздуха (с цветовой шкалой).
  • Концентрация PM2.5.
  • Температура, влажность, давление.
  • Направление и скорость ветра.
  • Количество осадков.

Специалисты уверяют, что новые алгоритмы позволят улучшить точность данных и снизить влияние метеорологических факторов. Однако в условиях повышенного загрязнения в городе, где воздух уже страдает от выхлопов и отопления, любые дополнительные факторы, включая туман, лишь усиливают негативное восприятие ситуации.

На данном этапе главное — правильно интерпретировать данные и не оставлять проблему качества воздуха без внимания. А значит, новые разработки, такие как алгоритмы для анализа данных в условиях тумана, становятся важным шагом для понимания реального состояния воздуха в Ташкенте.

А как вы относитесь к таким объяснениям? Достаточно ли датчиков, чтобы обеспечить объективную оценку воздуха в городе?

экология