Ташкентский хокимият объяснил высокий уровень загрязнения воздуха… туманом

Не совсем. Высокие показатели загрязнённости в условиях тумана не всегда отражают реальную картину, но и не говорят о её полной чистоте. Туман действительно может завышать концентрацию микрочастиц в данных, однако он также служит «носителем» загрязнений, ухудшая видимость и общее качество воздуха.