Ташкентский хокимият объяснил высокий уровень загрязнения воздуха… туманом

Столичный хокимият внезапно предложил необычное объяснение происходящему: причиной таких данных может быть туман.
Как туман влияет на данные датчиков?
По данным метеорологов и операторов системы мониторинга качества воздуха, капли тумана могут восприниматься датчиками как микрочастицы пыли. Это связано с особенностями работы лазерных датчиков, которые фиксируют любое рассеяние света.
Основные причины искажения данных:
- Капли воды и микрочастицы: В условиях тумана капли воды адсорбируют частицы пыли и загрязнений, увеличивая их кажущуюся концентрацию.
- Лазерный луч: Туманная дымка вызывает отражение, преломление и интерференцию лазерного луча, что датчики фиксируют как загрязнение.
- Отсутствие ветра: В тихую погоду загрязнения оседают в нижних слоях атмосферы, усиливая ощущение плохого качества воздуха.
Это значит, что воздух чистый?
Не совсем. Высокие показатели загрязнённости в условиях тумана не всегда отражают реальную картину, но и не говорят о её полной чистоте. Туман действительно может завышать концентрацию микрочастиц в данных, однако он также служит «носителем» загрязнений, ухудшая видимость и общее качество воздуха.
Как работают датчики в Ташкенте?
Сервис мониторинга качества воздуха air.tashkent.uz предупреждает пользователей о возможных искажениях данных во время тумана. Для этого специалисты разработали алгоритм, который определяет его наличие.
Алгоритм работает следующим образом:
- Рассчитывается температура точки росы с учётом текущей температуры и влажности.
- Если разница между точкой росы и текущей температурой менее 2 градусов, а влажность превышает 90%, фиксируется присутствие тумана.
Как это отображается на карте?
При обнаружении тумана на сайте появляется сообщение: «Данные о загрязнении микрочастицами могут быть завышены из-за тумана».
Кроме того, сервис предоставляет подробные данные с 10 установленных датчиков:
- Индекс качества воздуха (с цветовой шкалой).
- Концентрация PM2.5.
- Температура, влажность, давление.
- Направление и скорость ветра.
- Количество осадков.
Специалисты уверяют, что новые алгоритмы позволят улучшить точность данных и снизить влияние метеорологических факторов. Однако в условиях повышенного загрязнения в городе, где воздух уже страдает от выхлопов и отопления, любые дополнительные факторы, включая туман, лишь усиливают негативное восприятие ситуации.
На данном этапе главное — правильно интерпретировать данные и не оставлять проблему качества воздуха без внимания. А значит, новые разработки, такие как алгоритмы для анализа данных в условиях тумана, становятся важным шагом для понимания реального состояния воздуха в Ташкенте.
А как вы относитесь к таким объяснениям? Достаточно ли датчиков, чтобы обеспечить объективную оценку воздуха в городе?