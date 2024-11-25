В Рогачеве власти изъяли из семьи СОП 7-летнюю девочку с постоянным педикулезом

Кроме того, в октябре 2024-го девочка посещала занятия в Рогачевском районном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации только пять раз. Причиной был постоянный педикулез, который каждый раз у девочки возобновлялся, так как мать или отец не предпринимали мер по дезинсекции от вшей квартиры, постельного белья, спальных принадлежностей, одежды и предметов личной гигиены и т.д. Также родители дома периодически распивали алкоголь.