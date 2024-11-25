В Рогачеве власти изъяли из семьи СОП 7-летнюю девочку с постоянным педикулезом

В Рогачеве из семьи, в которой ребенок был признан находящимся в социальном опасном положении, изъяли 7-летнюю девочку. За ребенком не смотрели родители, и у нее постоянно был педикулез. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Гомельской области.
Так, семилетняя девочка проживала с отцом и матерью. Однако с сентября 2021-го ребенок был признан находящимся в социально опасном положении. Отмечается, что каждый раз, когда семью посещали соцслужбы, ребенок был дома в условиях антисанитарии: по квартире валялась грязная одежда, был неприятный запах. Для питания ребенка не было сбалансированного и достаточного количества еды.
При этом оба родителя более трех месяцев не работали и не удовлетворяли основные жизненные потребности дочери. Вообще, единственным источником их дохода были неофициальные подработки отца на территории России.
Кроме того, в октябре 2024-го девочка посещала занятия в Рогачевском районном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации только пять раз. Причиной был постоянный педикулез, который каждый раз у девочки возобновлялся, так как мать или отец не предпринимали мер по дезинсекции от вшей квартиры, постельного белья, спальных принадлежностей, одежды и предметов личной гигиены и т.д. Также родители дома периодически распивали алкоголь.
И, в целом, ситуация в семье несмотря на предпринимаемые субъектами профилактики меры никак не приходила в норму. В том числе из-за нежелания родителей.
Прокуратура обратила внимание на то, что такие условия проживания создают угрозу для жизни и здоровья ребенка и вынесла предписание в адрес Рогачевского райисполкома, требуя принять незамедлительные меры к защите прав девочки.
Несовершеннолетнюю признали нуждающейся в государственной защите, отобрали у родителей и поместили на государственное обеспечение.
— В настоящий момент девочка находится в райбольнице в педиатрическом отделении, решается вопрос об определении ее в опекунскую семью, — прокомментировали в прокуратуре.
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