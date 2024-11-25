В 2025 году на Кубани благоустроят более 230 парков и скверов

По поручению президента РФ программа благоустройства территорий продлена до 2030 года. Вениамин Кондратьев отметил, что это возможность создать качественные, комфортные и доступные общественные территории, а в некоторых местах — вернуть благоприятный облик парков и скверов.
Губернатор Краснодарского края поручил главам муниципалитетов при разработке проектов учитывать мнение местных жителей и взвешенно подходить к озеленению. В 2025 году во всех районах региона работы планируют завершить до 1 ноября. У глав муниципалитетов должны быть заключены контракты с подрядчиками не позднее 15 февраля 2025 года. По словам главы региона, вызывает беспокойство благоустройство территории в х. Новоукраинском Крымского района и парка в ст. Костромской Мостовского района. По этим объектам губернатор поручил главам муниципалитетов ускорить работы.
«Обратил внимание глав, что при посадке деревьев и кустарников местные саженцы должны быть в приоритете. В крае достаточно питомников, которые обеспечат качественным материалом», — подчеркнул Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.