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В Ростовской области планируют сдвинуть сроки модернизации Новочеркасской ГРЭС

Работы по модернизации Новочеркасской ГРЭС могут сдвинуть на два года.

Источник: Комсомольская правда

Сроки модернизации Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области, предварительно, переносятся более чем на два года. Об этом со ссылкой на генерального директора «Газпром энергохолдинг» Дениса Федорова сообщает агентство ТАСС.

— По паросиловому оборудованию у нас срывы от 17 до 26 месяцев. По Новочеркасску нам ставят два года. Это означает, что мы не сможем запустить три [турбины], которые мы у Ростеха взяли, — цитируют журналисты слова Дениса Федорова.

Три российские турбины на 110 МВт ранее планировали поставить на объект в 2025—2026 годах.

Добавим, в 2021 году Новочеркасскую ГРЭС собирались вывести из эксплуатации, но позже она получила статус вынужденной генерации до конца 2025 года. Завершить обновление станции планировали в 2027 году.