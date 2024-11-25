В Ростовской области планируют сдвинуть сроки модернизации Новочеркасской ГРЭС

— По паросиловому оборудованию у нас срывы от 17 до 26 месяцев. По Новочеркасску нам ставят два года. Это означает, что мы не сможем запустить три [турбины], которые мы у Ростеха взяли, — цитируют журналисты слова Дениса Федорова.