«Обычным людям такое было не по карману»: Под Ростовом археологи нашли богатый некрополь времен Бронзового века

— Мы предполагаем, что эти головы служили для пищи в том мире, в который они уходят. Но также они могут быть и дарами тем, с кем они там должны встретиться. Совершался ли там ритуал? Были ли головы приготовлены каким-то особым образом? Могло ли это быть какое-то жертвоприношение? Пока сам обряд погребения нам пока не известен.