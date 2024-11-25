«Обычным людям такое было не по карману»: Под Ростовом археологи нашли богатый некрополь времен Бронзового века

В Ростовской области археологи во время раскопок нашли богатое захоронение Бронзового века, в котором находились останки ребенка и взрослого человека. О том, чем интересно это погребение, «КП — Ростов-на-Дону» рассказал сотрудник археологического общества «Наследие» Борис Волынец.
Захоронения в кургане относятся к ямной и катакомбной культурам. Фото предоставлено Борисом Волынцом.
КУРГАН ЭПОХИ «БРОНЗЫ».
— В поселке Реконструктор Аксайского района находится курганный могильник, который известен достаточно давно. Он находится на учете в Комитете по охране объектов культурного наследия Ростовской области. И потому земля под ним имеет обременение.
Это означает, что когда собственники захотели там начать строительство, вначале им было необходимо провести археологическое обследование, а уж потом — и раскопки.
— Сейчас мы проводим изучение кургана эпохи «Бронзы». Высота у него — больше двух метров. Мы его планомерно раскапываем и исследуем древние погребения. Помимо самой непосредственной курганной насыпи, которая была построена после основного погребения, там еще были обнаружены захоронения и в более поздний период.
По словам специалиста, работы еще ведутся, поэтому говорить о каких-то окончательных выводах рано.
— Мы уже нашли несколько достаточно интересных захоронений той эпохи, относящиеся к ямной и катакомбной культурам. Успели разобрать три погребения. В одном из них были взрослый и ребенок, в другом — ребенок, а в третьем — еще выясняем, так как кости очень плохо сохранились.
Археолог считает, что самое интересное в этих раскопках им еще предстоит найти. Фото предоставлено Борисом Волынцом.
ПОЗВОЛИТЬ ТАКОЕ МОГЛИ НЕ ВСЕ.
Археологи не исключают, что в первом погребении могли находиться мать с ребенком. Но все это станет известно позже, когда завершатся полевые работы, будут привлечены другие специалисты и назовут половую принадлежность останков.
— Мы стараемся быть осторожными в своих интерпретациях. Пока можем сказать, что судя по самой погребальной конструкции, очень большому объему проведенных работ при захоронении и инвентарю, это достаточно богатое захоронение. И обычным людям такое погребение было не по карману.
По нашим меркам, продолжил специалист, там был достаточно скромный, элементарный инвентарь. Но это было около пяти тысяч лет назад, и потому тогда это все очень ценилось.
— У них был лепной горшок того времени и мелкие бронзовые украшения. Но как оно выглядит, пока не ясно. Это станет понятно после реставрации.
ГОЛОВЫ — УВАЖАЕМЫМ ЛЮДЯМ.
Также в могильнике нашли кости животных, в том числе две бараньи или овечьи головы.
— Даже в наши дни у кочевых народов голова животного считается самой деликатесной частью и достается самым уважаемым людям.
А, если их положили с усопшими и не съели близкие, то это может свидетельствовать о высоком социальном статусе погребенных.
— Мы предполагаем, что эти головы служили для пищи в том мире, в который они уходят. Но также они могут быть и дарами тем, с кем они там должны встретиться. Совершался ли там ритуал? Были ли головы приготовлены каким-то особым образом? Могло ли это быть какое-то жертвоприношение? Пока сам обряд погребения нам пока не известен.
Во время раскопок на участке нашли и более поздние захоронения. Фото предоставлено Борисом Волынцом.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ — ВПЕРЕДИ.
В других могилах археологи нашли более скромный инвентарь — только лепную посуду. Но, при этом, некоторых людей похоронили не на сырой земле, а на подстилках, от которых сейчас остался только тлен.
Также благодаря тому, что археологи исследуют и прилегающую к кургану территорию, на участке нашли и более поздние захоронения.
— Найденные лежат головой на закат, поэтому мы можем предварительно интерпретировать их как христианской веры людей. Сейчас найдены останки около десяти человек. Пока мы их не можем датировать, так как при них не было никакого инвентаря.
Борис Волынец считает, что самое интересное в этих раскопках еще только предстоит найти, так как археологи даже не добрались еще и до центра кургана.