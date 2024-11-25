Розэ из BLACKPINK рассказала о сложностях жизни айдола в Южной Корее

Участница южнокорейского герлз-бэнда BLACKPINK Розэ поделилась, что ее и других айдолов учили всегда быть идеальными. По словам певицы, из-за этого ей было очень тяжело в первые годы в музыкальной индустрии.
Розэ поделилась своим взглядом на фанатскую культуру в K-pop во время беседы с изданием The New York Times.
Нас учили всегда преподносить себя самым идеальным образом. Даже когда мы общались с фанатами онлайн, я была готова дать им идеальные ответы и все, что они от меня хотели. Всегда нужно было следить, что я идеальная девушка для всех. Такова была культура.
Розэ.
участница BLACKPINK.
Розэ также добавила, что при записи своего сольного альбома ей пришлось привыкать к тому, что она может быть уязвимой: «У меня были моменты, когда я думала: “Подожди, мы можем это сказать? Подожди, может, нам не стоит использовать это слово? Может, это уже слишком”».
Релиз дебютной сольной пластинки Розэ намечен на 6 декабря.
Ранее певица призналась, что свои лучшие композиции она создала в самые тяжелые периоды своей жизни.