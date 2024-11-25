Розэ из BLACKPINK рассказала о сложностях жизни айдола в Южной Корее

Розэ также добавила, что при записи своего сольного альбома ей пришлось привыкать к тому, что она может быть уязвимой: «У меня были моменты, когда я думала: “Подожди, мы можем это сказать? Подожди, может, нам не стоит использовать это слово? Может, это уже слишком”».