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Розэ из BLACKPINK рассказала о сложностях жизни айдола в Южной Корее

Участница южнокорейского герлз-бэнда BLACKPINK Розэ поделилась, что ее и других айдолов учили всегда быть идеальными. По словам певицы, из-за этого ей было очень тяжело в первые годы в музыкальной индустрии.

Источник: Звук

Участница южнокорейского герлз-бэнда BLACKPINK Розэ поделилась, что ее и других айдолов учили всегда быть идеальными. По словам певицы, из-за этого ей было очень тяжело в первые годы в музыкальной индустрии.

Розэ поделилась своим взглядом на фанатскую культуру в K-pop во время беседы с изданием The New York Times.

Нас учили всегда преподносить себя самым идеальным образом. Даже когда мы общались с фанатами онлайн, я была готова дать им идеальные ответы и все, что они от меня хотели. Всегда нужно было следить, что я идеальная девушка для всех. Такова была культура.

Розэ.

участница BLACKPINK.

Розэ также добавила, что при записи своего сольного альбома ей пришлось привыкать к тому, что она может быть уязвимой: «У меня были моменты, когда я думала: “Подожди, мы можем это сказать? Подожди, может, нам не стоит использовать это слово? Может, это уже слишком”».

Релиз дебютной сольной пластинки Розэ намечен на 6 декабря.

Ранее певица призналась, что свои лучшие композиции она создала в самые тяжелые периоды своей жизни.