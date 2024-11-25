Уровень воды резко подскочил на реке Бухтарма в ВКО

Из него следует, что на гидрологическом посту р. Бухтарма — с. Лесная Пристань в результате установления зажора льда ниже поста наблюдается повышение уровня воды.
«Уровень воды на 12:00 составил 350 см, на 16:00 — 430 см. Возможно дальнейшее повышение уровня воды. Критический уровень воды — 530 см».
В гидрометцентре пояснили, что при превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки, а также находящихся в пойменных участках реки.