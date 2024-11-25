Дрозденко: Проект «Без срока давности» стал по-настоящему народным

Величественный монумент со стелой высотой 47 метров в деревне Зайцево, открытый 27 января при участии президентов России и Белоруссии, стал настоящим местом притяжения для всех, кому дорога память о войне. Напомним, что с инициативой создания Мемориала в декабре 2020 года выступили Российское военно-историческое и Российское историческое общества. Идея была поддержана президентом России Владимиром Путиным. Авторам проекта мемориала выступают скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Памятник будет установлен в непосредственной близости от федеральной автомобильной трассы Р-23, ведущей из Санкт-Петербурга через Псков к границе с Республикой Беларусь, и знаковых достопримечательностей региона.