Летевший в Калининград самолет «Белавиа» вернулся в Минск из-за треснувшего стекла кабины пилотов

При этом, чтобы рейс в Калининград был выполнен, предоставили другой самолет. Новый самолет в 16.25 часов вылетел из Минска, а в 17.50 часов (по местному времени) приземлился в Калининграде. Пассажирам задержанных рейсов в Калининграде и Минске предоставили напитки и питание.