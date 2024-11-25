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Летевший в Калининград самолет «Белавиа» вернулся в Минск из-за треснувшего стекла кабины пилотов

Летевший в Калининград борт Belavia вернулся в Минск из-за трещины стекла кабины.

Источник: Комсомольская правда

Самолет «Белавиа» вылетел в Калининград, но вынужден был вернуться. Ситуацию прокомментировали в авиакомпании, сообщает БелТА.

Самолет «Минск — Калининград», выполнявший рейс 24 ноября, вернулся в аэропорт Минска. В «Белавиа» сказали, что причиной возвращения борта стало треснувшее стекло в кабине пилотов.

— В ходе выполнения рейса «Минск — Калининград» на самолете Embraer-195 произошло растрескивание покровного слоя одного из стекол кабины пилотов, — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что командир воздушного судна действовал по инструкциям и принял решение вынужденно вернуться в базовый аэропорт «Минск». Самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск в 13.18 часов.

— Здоровью и безопасности пассажиров ничего не угрожало, — подчеркнули в авиакомпании.

При этом, чтобы рейс в Калининград был выполнен, предоставили другой самолет. Новый самолет в 16.25 часов вылетел из Минска, а в 17.50 часов (по местному времени) приземлился в Калининграде. Пассажирам задержанных рейсов в Калининграде и Минске предоставили напитки и питание.

Но еще в «Белавиа» пояснили, что растрескивание стекла кабины пилотов происходит случайно, и его нельзя спрогнозировать.

— Растрескивание покровного слоя лобового стекла кабины пилотов без повреждения силовых элементов не влияет на безопасность полета и пассажиров, — указали в пресс-службе.