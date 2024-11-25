Поезд Омск — Новосибирск будет ходить по новому расписанию

Поезд до Рубцовска с 18 декабря будет отправляться из Омска на 5 минут раньше, чем сейчас, в 17:05. Прибывать в пункт назначения в 13:30. В обратном направлении — в 15:55 из Рубцовска с прибытием на омский жд вокзал в 10:55. Поезд Омск — Рубцовск будет курсировать один раз в четыре дня.