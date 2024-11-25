Поезд Омск — Новосибирск будет ходить по новому расписанию

Два поезда с направлением из Омска изменят расписание движения. Уже с декабря по новому графику будут ходить поезда № 108/107 Омск — Новосибирск и № 109/110 Омск — Рубцовск.
По данным службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», до Новосибирска поезд будет ежедневно отходить от омского железнодорожного вокзала на 20 минут раньше, чем сейчас. С 15 декабря отправление из Омска — в 21:15. В пункт назначения поезд будет прибывать в 6:59.
В обратном направлении в движении поезда ничего не меняется. Отправление из Новосибирска в 23:05, прибытие в Омск — в 6:25.
Поезд до Рубцовска с 18 декабря будет отправляться из Омска на 5 минут раньше, чем сейчас, в 17:05. Прибывать в пункт назначения в 13:30. В обратном направлении — в 15:55 из Рубцовска с прибытием на омский жд вокзал в 10:55. Поезд Омск — Рубцовск будет курсировать один раз в четыре дня.
Более подробную информацию можно найти на сайте «РЖД».