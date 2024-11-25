Олбани
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электросуда не будут останавливаться на причале «Сердце Столицы» с 27 по 30 ноября

Электросуда, следующие по первому маршруту регулярного речного электротранспорта Киевский — Парк Фили, не будут останавливаться на причале «Сердце Столицы» в период с 27 по 30 ноября. Об этом горожан предупредил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Источник: Агентство «Москва»

Причиной изменения пути следования стало проведение дноуглубительных работ на Москве-реке. Как пояснил в транспортном ведомстве, их проводят для обеспечения безопасности судоходства.

С момента запуска столичные электросуда прошли 516 тысяч километров, что в 1,3 раза превышает расстояние от Земли до Луны. Кроме того, этот километраж почти в 13 раз превышает длину экватора и исчисляется 56 поездками по Транссибирской магистрали.

Суда являются самым инновационным видом транспорта, которым активно пользуются жители. Так, за все время их работы они совершили свыше 56 тысяч рейсов. При этом самым популярным путем с начала года стал маршрут Киевский — Парк «Фили», им воспользовались около 650 тысяч раз.