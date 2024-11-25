Электросуда не будут останавливаться на причале «Сердце Столицы» с 27 по 30 ноября

Суда являются самым инновационным видом транспорта, которым активно пользуются жители. Так, за все время их работы они совершили свыше 56 тысяч рейсов. При этом самым популярным путем с начала года стал маршрут Киевский — Парк «Фили», им воспользовались около 650 тысяч раз.