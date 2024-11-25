Под Новосибирском нашли смену культурных слоев с историей в 7,5 тыс. лет

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Ученые сделали уникальный археологический разрез в Венгеровском районе Новосибирской области. На террасе в урочище Таи найдены следы пребывания людей на протяжении нескольких тысячелетий, при этом каждый культурный слой отделен четкой границей, что встречается крайне редко, сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ).
«Мы решили заложить разрез по склону террасы урочища Таи, чтобы посмотреть, были ли на подошве этой террасы древние поселения. Высота террасы — восемь метров. Когда мы сделали разрез террасы, то увидели, что она “полосатая”. Самый ранний слой, по нашим предположениям, относится к восьми-семи тысячелетиям до нашей эры — эпохе раннего неолита», — цитирует пресс-служба академика РАН, профессора НГПУ Вячеслава Молодина.
В следующем слое исследователи встретили керамику одиновской культуры — это эпоха ранней бронзы, приблизительно третье тысячелетие до нашей эры. Следующим оказался слой кротовской культуры (конец третьего — первая половина второго тысячелетия до нашей эры), а потом — эпоха средневековья.
«Помимо керамики, в каждом слое мы обнаружили кости животных и сейчас ожидаем результаты радиоуглеродного анализа, которые точнее помогут нам датировать обнаруженные слои. В слое кротовской культуры нашли также остатки постройки. Теперь надо выяснить, был ли это поселенческий или погребальный комплекс», — приводят слова Молодина в НГПУ.
По словам археолога, уровень воды в реке Тартас менялся часто — она то поднималась, затапливая большие участки, то отступала. Соответственно, люди, жившие в урочище Таи, то были вынуждены покидать эти места, перебираясь в более высокие районы, то возвращались снова — иногда спустя тысячелетия. Культурный слой предыдущей эпохи заносило илом — в итоге получался своеобразный «слоеный пирог».
Уточняется, что 2025 году, по словам Молодина, специалисты планируют провести геофизическую разведку левого берега урочища Таи для поиска других ранее неизвестных археологических объектов.