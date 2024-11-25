Под Новосибирском нашли смену культурных слоев с историей в 7,5 тыс. лет

По словам археолога, уровень воды в реке Тартас менялся часто — она то поднималась, затапливая большие участки, то отступала. Соответственно, люди, жившие в урочище Таи, то были вынуждены покидать эти места, перебираясь в более высокие районы, то возвращались снова — иногда спустя тысячелетия. Культурный слой предыдущей эпохи заносило илом — в итоге получался своеобразный «слоеный пирог».