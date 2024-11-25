Скончался известный омский коллекционер и ученый Евгений Журавлев

В Омске ушел из жизни известный коллекционер, ученый, изучавший историю российских спецслужб, общественный деятель, ведущий сотрудник архива регионального управления ФСБ Евгений Журавлев. Об утрате сообщила пресс-служба УФСБ.
«Будучи опытным частным коллекционером, Евгений Николаевич Журавлев скрупулезно собирал и сохранял различные культурные ценности прошедших эпох, — рассказали в ведомстве. — При этом его экспонаты не хранились на закрытых полках. Наоборот, он всегда стремился продемонстрировать общественности уникальные предметы искусства».
В частности, Евгений Журавлев входил в число дарителей музея имени Врубеля. К 300-летию Омска он передал в музейную коллекцию сразу 107 уникальных экспонатов. Сейчас в музее имени Врубеля открыта организованная Журавлевым выставка «Декоративное-прикладное искусство Японии XVIII-XX веков», центральное место в которой занимают предметы его бывшей коллекции.
Прощание с Евгением Журавлевым пройдет 27 ноября на Партизанской, 20 (с 11.00 до 12.00). Редакция выражает соболезнования родным и друзьям Евгения Николаевича.