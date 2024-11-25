Скончался известный омский коллекционер и ученый Евгений Журавлев

В частности, Евгений Журавлев входил в число дарителей музея имени Врубеля. К 300-летию Омска он передал в музейную коллекцию сразу 107 уникальных экспонатов. Сейчас в музее имени Врубеля открыта организованная Журавлевым выставка «Декоративное-прикладное искусство Японии XVIII-XX веков», центральное место в которой занимают предметы его бывшей коллекции.