В Новосибирской области открыли для движения мост в Маслянинском районе

В 2023 году на объекте были выявлены дефекты, в результате которых произошли изменения положения окаймляющих элементов деформационного шва с частичным отрывом болтов перекрывающего листа. В связи с этим проезд тяжёлых грузовиков и скорость движения других автомобилей были ограничены.