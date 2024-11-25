В Новосибирской области открыли для движения мост в Маслянинском районе

В 2023 году на объекте были выявлены дефекты, в результате которых произошли изменения положения окаймляющих элементов деформационного шва с частичным отрывом болтов перекрывающего листа. В связи с этим проезд тяжёлых грузовиков и скорость движения других автомобилей были ограничены.
С Маслянинским ДРСУ был заключён контракт на ремонт переправы, работы проводились в несколько этапов. На первом этапе была устроена объездная дорога. Сейчас все основные работы завершены, открыто двустороннее движение и сняты ранее введённые ограничения.
Подрядчику осталось выполнить работы в подмостовой части. Ожидаемая дата завершения всех работ — 10 декабря 2024 года.