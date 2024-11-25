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Лучшие фото 25 ноября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Девочка играет около пожелтевших деревьев гинкго в парке Сева Кинен в Токио.

Источник: Reuters

Перемещенные палестинцы стоят возле затопленной палатки после повышения уровня моря и сильных дождей в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Источник: Reuters

Коровы на крупнейшей свалке текстильных отходов в Олд-Фадаме в Аккре, Гана.

Источник: AP 2024

Наводнение, вызванное сильными штормами в калифорнийском Форествилле.

Источник: AP 2024

Озеро Рица в Абхазии. Рица — горное озеро ледниково-тектонического происхождения на Западном Кавказе.

Источник: РИА "Новости"

Инструктор обучает катанию на сноуборде ребенка на первой открытой для катания снежной трассе в новом зимнем сезоне в Фанпарке «Бобровый лог» в Красноярске.

Источник: РИА "Новости"

Песчаные дюны в китайском Дуньхуане после снегопада.

Источник: Zhang Xiaoliang/VCG/TASS

По меньшей мере 16 человек погибли и шесть пропали без вести в результате оползня в Индонезии.

Источник: Binsar Bakkara/AP/TASS