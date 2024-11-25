Лучшие фото 25 ноября

Девочка играет около пожелтевших деревьев гинкго в парке Сева Кинен в Токио.
Перемещенные палестинцы стоят возле затопленной палатки после повышения уровня моря и сильных дождей в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.
Коровы на крупнейшей свалке текстильных отходов в Олд-Фадаме в Аккре, Гана.
Наводнение, вызванное сильными штормами в калифорнийском Форествилле.
Озеро Рица в Абхазии. Рица — горное озеро ледниково-тектонического происхождения на Западном Кавказе.
Инструктор обучает катанию на сноуборде ребенка на первой открытой для катания снежной трассе в новом зимнем сезоне в Фанпарке «Бобровый лог» в Красноярске.
Песчаные дюны в китайском Дуньхуане после снегопада.
По меньшей мере 16 человек погибли и шесть пропали без вести в результате оползня в Индонезии.