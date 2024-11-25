Ковид в Башкирии не идет на спад, несмотря на снижение заболеваемости ОРВИ

В Башкирии не снижается заболеваемость коронавирусом. Это следует из обновленной статистики, представленной региональным минздравом. Так, за прошедшие сутки новой коронавирусной инфекцией заболели 87 человек. Показатели были оценены как высокие, несмотря на то, что сезонные инфекции уже пошли на спад.