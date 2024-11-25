Родильный дом № 1 закроют на дезинфекцию в Нижнем Новгороде с 26 декабря 2024 года до 8 января 2025 года. Об этом рассказал главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Известно, что рожать будущие мамы из Нижегородского и Приокского районов будут в роддоме № 4, а жительниц Советского района направят в роддом № 5.
Обработка других медучреждений состоится летом 2025 года.
— Запланирована и дезинфекция в роддомах № 4, 5 и областном перинатальном центре ГКБ 40, — уточнил Алексей Никонов.
Напомним, что 20-тысячный малыш, рождённый в Нижегородской области в 2024 году, готовится к выписке. Также отправляться домой собирается и его двойняшка, ставшая 20 001.
Также мы сообщали, что в 2023 году самыми популярными именами в Нижегородской области стали София и Михаил. За год в регионе родилось 574 Софии и 595 Михаилов.
Всего в прошлом году в регионе появилось на свет 23 358 детей. К слову, в Нижегородской области по-прежнему рождается больше мальчиков, чем девочек. Так, за это время на свет появились на свет 12 050 мальчиков и 11 308 девочек.