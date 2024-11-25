УФАС потребовала изменить условия парковки возле Толмачево

До изменений бесплатно пользоваться парковкой можно было в течение 15 минут, после чего нужно было оплачивать 400 рублей за первый час, 300 — за второй и далее по 200 рублей ежечасно. В правила добавили необходимость оплаты парковки, если в течение 2-х часов с момента использования бесплатных 15 минут автомобиль заехал на парковку повторно: в этом случае за первые 15 минут водитель должен заплатить 100 рублей, а далее по установленной схеме.