УФАС потребовала изменить условия парковки возле Толмачево

Компания «Новапорт», являющаяся частью холдинга, управляющего аэропортом Новосибирска, получила предписание от Федеральной антимонопольной службы.
Новосибирский УФАС усмотрел нарушение конкуренции в действиях ООО «НОВАПОРТ Трейдинг» после того, как минувшим летом руководство Толмачево изменило правила парковки на прилегающей к аэропорту территории.
До изменений бесплатно пользоваться парковкой можно было в течение 15 минут, после чего нужно было оплачивать 400 рублей за первый час, 300 — за второй и далее по 200 рублей ежечасно. В правила добавили необходимость оплаты парковки, если в течение 2-х часов с момента использования бесплатных 15 минут автомобиль заехал на парковку повторно: в этом случае за первые 15 минут водитель должен заплатить 100 рублей, а далее по установленной схеме.
Комиссия антимонопольной службы пришла к выводу, что мера по введению допоплаты за повторный въезд на территорию паркинга приводит к удорожанию услуг такси и создает некомфортные условия для потребителей услуг.
В целях защиты интересов субъектов, оказывающих услуги по перевозке пассажиров (такси) и неопределенного круга лиц (пассажиров), компанию «Новапорт» обязали пересмотреть правила пользования парковкой и внести в них изменения, восстанавливающие права указанных лиц.