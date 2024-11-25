Возле самарского филиала Третьяковки устанавливают 16-метровую елку

Пока у здания Фабрики-кухни устанавливают специальный каркас. Позже на нем закрепят ветки, повесят гирлянды и шары. Елка будет сиять праздничной иллюминацией, которая будет синхронизирована с уличным освещением. Также в мэрии рассказали, что новогодние украшения и подсветка появятся во всех районах города.