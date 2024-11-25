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Возле самарского филиала Третьяковки устанавливают 16-метровую елку

У Фабрики-кухни в Самаре к концу недели появится новогодняя елка.

Источник: администрация Самары

В Самаре начали устанавливать еще одну новогоднюю елку. Главный символ нового году скоро появится возле самарского отделения Третьяковской галереи. Ее высота составит 16 метров, а установку завершат во второй половине недели.

— Елку собирают специалисты муниципального предприятия «Самарагорсвет», — прокомментировала пресс-служба мэрии Самары.

Пока у здания Фабрики-кухни устанавливают специальный каркас. Позже на нем закрепят ветки, повесят гирлянды и шары. Елка будет сиять праздничной иллюминацией, которая будет синхронизирована с уличным освещением. Также в мэрии рассказали, что новогодние украшения и подсветка появятся во всех районах города.