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«Заплатила деньги за себя и мужа». Жительница Мозыря хотела отдохнуть в Египте, но потеряла 10,5 тысячи рублей и пошла в милицию

Жительница Мозыря купила путевку в Египет за 10 тысяч рублей и пошла в милицию.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Мозыря заплатила за путевку в Египет, но пошла в милицию. Подробности рассказали в телеграм-канале «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.

Заманчивое туристическое предложение белоруска увидела в популярной социальной сети. Женщина откликнулась на рекламное объявление и через время ей позвонил якобы представитель турфирмы.

Женщине понравились все условия отдыха, и она решила купить путевки для себя и мужа. За несколько платежей мозырянка переслала представителю туристической фирмы 10 тысяч 580 белорусских рублей. Но после того, как деньги были получены, ее сообщения «турфирма» стала игнорироваться, а после аккаунт и вовсе внесли в черный список и заблокировали.

Когда белоруска поняла, что стала жертвой мошенников, она пошла в милицию. Расследуется уголовное дело.

Тем временем летевший в Калининград самолет «Белавиа» вернулся в Минск из-за треснувшего стекла кабины пилотов.

Между тем метеопрогнозы говорят о потеплении до +8 в Беларуси из-за теплого сектора циклона: «Циклон с Норвегии принесет тепло».