«Заплатила деньги за себя и мужа». Жительница Мозыря хотела отдохнуть в Египте, но потеряла 10,5 тысячи рублей и пошла в милицию

Женщине понравились все условия отдыха, и она решила купить путевки для себя и мужа. За несколько платежей мозырянка переслала представителю туристической фирмы 10 тысяч 580 белорусских рублей. Но после того, как деньги были получены, ее сообщения «турфирма» стала игнорироваться, а после аккаунт и вовсе внесли в черный список и заблокировали.