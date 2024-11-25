Карантин из-за ядовитого сорняка ввели в одном из районов Ростовской области

Фитосанитарный контроль установили на площади в 42,7 га. Специалисты уже разработали план борьбы с растением, в частности, местным жителям запретили вывозить и продавать подкарантинную продукцию. Кроме того, в зоне наблюдения теперь нельзя выращивать семенной материал и пасти скот.