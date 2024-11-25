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Карантин из-за ядовитого сорняка ввели в одном из районов Ростовской области

Ядовитый сорняк обнаружили в Пролетарском районе Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Пролетарске Ростовской области около 1 га заросло горчаком ползучим. После этого очаг с опасным сорняком, а также прилегающая территория попали под карантин, сообщают в управлении Россельхознадзора.

Фитосанитарный контроль установили на площади в 42,7 га. Специалисты уже разработали план борьбы с растением, в частности, местным жителям запретили вывозить и продавать подкарантинную продукцию. Кроме того, в зоне наблюдения теперь нельзя выращивать семенной материал и пасти скот.

Полную ликвидацию горчака подтвердят только в том случае, если его не будет на указанной территории в течение трех лет.

Напомним, горчак ползучий — многолетнее растение, имеющее репутацию крайне опасного сорняка. Распространяется он обычно вместе с зерном, соломой, сеном и шротом. Он ядовит, и вызывает отравление у животных, которые его едят.