Карантин из-за ядовитого сорняка ввели в одном из районов Ростовской области

В Пролетарске Ростовской области около 1 га заросло горчаком ползучим. После этого очаг с опасным сорняком, а также прилегающая территория попали под карантин, сообщают в управлении Россельхознадзора.
Фитосанитарный контроль установили на площади в 42,7 га. Специалисты уже разработали план борьбы с растением, в частности, местным жителям запретили вывозить и продавать подкарантинную продукцию. Кроме того, в зоне наблюдения теперь нельзя выращивать семенной материал и пасти скот.
Полную ликвидацию горчака подтвердят только в том случае, если его не будет на указанной территории в течение трех лет.
Напомним, горчак ползучий — многолетнее растение, имеющее репутацию крайне опасного сорняка. Распространяется он обычно вместе с зерном, соломой, сеном и шротом. Он ядовит, и вызывает отравление у животных, которые его едят.