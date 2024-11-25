В центре Воронежа задержали злостного нарушителя на «Тойоте»

После проверки по информационным базам данных выяснилось, что за машиной числится задолженность за 31 нарушение ПДД на общую сумму свыше 20 тысяч рублей. Из-за просроченных штрафов водителю в соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ грозит штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа или арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов. Тем временем, автомобиль должника поместили на спецстоянку.