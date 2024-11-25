В Ташкенте стартовала кампания «16 дней активных действий против насилия»

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В Узбекистане состоялся официальный запуск глобальной кампании «16 дней активных действий против гендерного насилия», сообщает пресс-служба Национального агентства социальной защиты.
Инициатива призвана привлечь внимание общества к необходимости совместных усилий для искоренения насилия в отношении женщин и детей. В ее поддержку Национальное агентство социальной защиты изменило цвет своего логотипа на огненный, как олицетворение надежды и светлого будущего без насилия.
«Кампания “16 дней активных действий”, которая ежегодно проводится с 25 ноября, Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, до 10 декабря, Дня прав человека, подчеркивает глобальную необходимость решения проблемы насилия против женщин как одного из самых масштабных нарушений прав человека».
Агентство призвало всех поддержать эту акцию, обратить внимание на проблему и продемонстрировать солидарность.
По данным ООН, каждый день от рук своего партнера или близкого родственника в мире погибают 140 женщин и девочек, то есть в результате насилия в семье каждые 10 минут в среднем умирает одна женщина. В 2023 году жертвами преднамеренных убийств стали 85 тыс. женщин и девочек.
Напомним, что в Узбекистане пострадавшие от притеснения и насилия могут обращаться по телефону «102» в дежурную часть ОВД, к инспекторам профилактики, в единую диспетчерскую службу «112» и по «телефону доверия» 1146.