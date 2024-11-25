В Ташкенте стартовала кампания «16 дней активных действий против насилия»

По данным ООН, каждый день от рук своего партнера или близкого родственника в мире погибают 140 женщин и девочек, то есть в результате насилия в семье каждые 10 минут в среднем умирает одна женщина. В 2023 году жертвами преднамеренных убийств стали 85 тыс. женщин и девочек.