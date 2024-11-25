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В Ташкенте стартовала кампания «16 дней активных действий против насилия»

Ее приурочили к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который отмечают уже в 25-й раз.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В Узбекистане состоялся официальный запуск глобальной кампании «16 дней активных действий против гендерного насилия», сообщает пресс-служба Национального агентства социальной защиты.

Инициатива призвана привлечь внимание общества к необходимости совместных усилий для искоренения насилия в отношении женщин и детей. В ее поддержку Национальное агентство социальной защиты изменило цвет своего логотипа на огненный, как олицетворение надежды и светлого будущего без насилия.

«Кампания “16 дней активных действий”, которая ежегодно проводится с 25 ноября, Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, до 10 декабря, Дня прав человека, подчеркивает глобальную необходимость решения проблемы насилия против женщин как одного из самых масштабных нарушений прав человека».

говорится в сообщении.

Агентство призвало всех поддержать эту акцию, обратить внимание на проблему и продемонстрировать солидарность.

По данным ООН, каждый день от рук своего партнера или близкого родственника в мире погибают 140 женщин и девочек, то есть в результате насилия в семье каждые 10 минут в среднем умирает одна женщина. В 2023 году жертвами преднамеренных убийств стали 85 тыс. женщин и девочек.

Напомним, что в Узбекистане пострадавшие от притеснения и насилия могут обращаться по телефону «102» в дежурную часть ОВД, к инспекторам профилактики, в единую диспетчерскую службу «112» и по «телефону доверия» 1146.