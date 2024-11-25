Самолет Boeing 737−400, перевозивший посылки DHL, не долетел чуть более 1,5 км до взлетно-посадочной полосы и рухнул рядом с жилым домом в Вильнюсе. По информации SHOT, борт шел на посадку на слишком высокой скорости. По одной из версий, пилоту стало плохо, поэтому он не смог снизить скорость. При этом власти Литвы не исключили, что причиной катастрофы мог стать теракт, к которому якобы причастна Россия. В Госдуме уже обвинили Запад в провокации.