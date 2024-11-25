Движение по башкирскому участку трассы М-12 планируют открыть летом 2025 года

— Вы все знаете, что особенно в зимнее время очень сложно ехать в сторону Челябинска по трассе М-5. В этом году мы запустим автодорогу Бирск-Тастуба-Сатка. Но модернизацию трассы М-5 важно завершить, там идет огромный грузопоток. По сути, это артерия «Запад-Восток». Здесь тоже пришли к пониманию, что, наверное, через два-три года будет открыто финансирование для начала работ, — заявил Радий Хабиров.