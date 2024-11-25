Движение по башкирскому участку трассы М-12 планируют открыть летом 2025 года

На прошлой неделе в Москве проходил XVIII Международный форум «Транспорт России», в работе которого принимала участие делегация из Башкирии. Глава республики Радий Хабиров в рамках форума и «Транспортной недели-2024» провел ряд встреч с руководством федеральных госкорпораций и бизнес-сообществ в сфере транспорта.
Итоги работы глава региона подвел на оперативном совещании в уфимском Белом доме 25 ноября.
БАШКИРСКИЙ УЧАСТОК ТРАССЫ.
В рамках «Транспортной недели-2024» 19 ноября в Москве Хабиров провел рабочую встречу с главой «Автодора» Вячеславом Петушенко. Именно эта федеральная госкорпорация ведет строительство участка скоростной трассы М-12, который соединит Казань и Екатеринбург. Движение по ней должны запустить к концу 2025 года.
Часть этой магистрали проходит через Башкирии, как раз сейчас «Автодор» строит этот участок. Башкирский отрезок трассы М-12 «Дюртюли — Ачит» составит 140 километров и пройдет по территории Дюртюлинского, Бураевского и Татышлинского районов. На данный момент на этом участке работают 5,3 тысячи человек и задействовано более 1700 единиц техники.
— На участке в Башкортостане завершаем строительство моста через реку Белую. Это грандиозное, великолепное сооружение по уникальной технологии. А летом 2025 года уже планируем открыть движение по дороге. Ввод участка позволит значительно сократить расстояние от Москвы и Казани до Уфы и Екатеринбурга, — цитирует главу «Автодора» Вячеслава Петушенко пресс-служба главы Башкирии.
На транспортном форуме глава Башкирии провел встречу с руководителем «Автодора» Вячеславом Петушенко (слева). Фото: пресс-служба главы РБ.
ПЛАНЫ ПО РЕМОНТУ ДОРОГ.
В рамках «Транспортной недели-2024» глава Башкирии также провел рабочую встречу с руководителем Федерального агентства дорожного хозяйства Романом Новиковым.
Среди масштабных строек, которые ведутся в Башкирии по линии агентства, стоит отметить строительство 65-километрового участка трассы М-7 «Волга» в обход пяти населенных пунктов. Ожидается, что эта дорога значительно сократит время движения и разгрузят транспортные узлы вблизи райцентра Верхнеяркеево и деревень Исаметово, Ишкарово, Асяново и Лаяшты.
Кроме того, власти Башкирии и Федеральное агентство дорожного хозяйства достигли договоренности на дополнительное финансирование ремонта дорог в тех районах, где идет строительство трассы М-12. Из-за того, что по ним перевозят стройматериалы, были частично разрушены несколько участков протяженностью 77,9 км. Речь идет об автомобильных дорогах в Дюртюлинском, Илишевском, Бакалинском, Бирском и Чекмагушевском районах. Их отремонтируют за счет расширения дорожного фонда.
После встречи с Романом Новиковым глава Башкирии рассказал журналистам, что власти прорабатывают вопрос о выделении финансирования на расширение трассы Уфа — Челябинск.
На фото: встреча делегации Башкирии с руководителем Федерального агентства дорожного хозяйства Романом Новиковым. Фото: пресс-служба главы РБ.
— Вы все знаете, что особенно в зимнее время очень сложно ехать в сторону Челябинска по трассе М-5. В этом году мы запустим автодорогу Бирск-Тастуба-Сатка. Но модернизацию трассы М-5 важно завершить, там идет огромный грузопоток. По сути, это артерия «Запад-Восток». Здесь тоже пришли к пониманию, что, наверное, через два-три года будет открыто финансирование для начала работ, — заявил Радий Хабиров.
Также глава региона подтвердил, что в следующем году начнется расширение трассы Уфа — Оренбург на участке от Стерлитамака до Зиргана.
ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ.
По итогам поездки на форум «Транспорт России» делегация Башкирии получила подтверждение намерений о строительстве двух новых железных дорог в республике. Речь идет о проекте пассажирской железной дороги «Уфимское кольцо» и грузовой дороги Сибай — Подольск — Новорудная.
Подводя итоги работы башкирской делегации в первый день «Транспортной недели», глава республики рассказал, что регион договорился о запуске прямого рейса из Уфы в Горно-Алтайск.
— Сегодня мы встречались с компанией «Азимут» и договорились, что будем работать над рейсом в Горно-Алтайск — один из туристических центров России. Это то, что мы обсуждали с Андреем Анатольевичем Турчаком, когда он приезжал в Уфу, — заявил Хабиров.