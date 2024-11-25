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Прощание с бойцом СВО Сергеем Мункуевым пройдет в Слюдянке 26 ноября

Траурный митинг начнется в 13:00 в пади Талая.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сергей Мункуев, гвардии рядовой, героически погиб «за ленточкой». Прощание с мужчиной состоится 26 ноября 2024 в Слюдянке. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации городского поселения.

— 34-летний Сергей Мункуев будет захоронен с воинскими почестями на Аллее героев в пади Талая города Слюдянки, — сказано в сообщение.

Желающие проститься к героем могут прийти к 13:00 на митинг, который состоится в ритуальном зале на Квартале.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что скорбные вести пришли в Эхирит-Булагатский район. Защитник Отечества и герой Сергей Козырев погиб на СВО. Мужчины не стало при выполнении боевого задания. Военнослужащему было 30 лет. С 2023 по 2024 год защитник Родины был на СВО по контракту.