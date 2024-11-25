Прощание с бойцом СВО Сергеем Мункуевым пройдет в Слюдянке 26 ноября

Ранее КП-Иркутск сообщала, что скорбные вести пришли в Эхирит-Булагатский район. Защитник Отечества и герой Сергей Козырев погиб на СВО. Мужчины не стало при выполнении боевого задания. Военнослужащему было 30 лет. С 2023 по 2024 год защитник Родины был на СВО по контракту.