Прощание с бойцом СВО Сергеем Мункуевым пройдет в Слюдянке 26 ноября

Сергей Мункуев, гвардии рядовой, героически погиб «за ленточкой». Прощание с мужчиной состоится 26 ноября 2024 в Слюдянке. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации городского поселения.
— 34-летний Сергей Мункуев будет захоронен с воинскими почестями на Аллее героев в пади Талая города Слюдянки, — сказано в сообщение.
Желающие проститься к героем могут прийти к 13:00 на митинг, который состоится в ритуальном зале на Квартале.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что скорбные вести пришли в Эхирит-Булагатский район. Защитник Отечества и герой Сергей Козырев погиб на СВО. Мужчины не стало при выполнении боевого задания. Военнослужащему было 30 лет. С 2023 по 2024 год защитник Родины был на СВО по контракту.